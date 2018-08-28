Наполнение блога о строительстве на украинском языке

Добрый день.

Нужен человек для наполнения сайта vbud.in.ua.

Все тексты уже есть в админке, но требуют доработки:

удаление мусора из текста, форматирование текста

добавление заголовков

перевод текста через переводчик на укр язык

поиск картинок и добавление в текст

и тп по мелочам.

На обработку 1 текста у меня уходит 5-15 минут. Работа простая, не требует сочинения текстов и тп.

За один текст готов платить 0,25$. Всего нужно обработать 200 текстов на сумму 50$.