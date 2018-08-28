Наполнение блога о строительстве на украинском языке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок220 просмотров

Добрый день.

Нужен человек для наполнения сайта vbud.in.ua.

Все тексты уже есть в админке, но требуют доработки:

  • удаление мусора из текста, форматирование текста
  • добавление заголовков
  • перевод текста через переводчик на укр язык
  • поиск картинок и добавление в текст
  • и тп по мелочам.
На обработку 1 текста у меня уходит 5-15 минут. Работа простая, не требует сочинения текстов и тп. 

За один текст готов платить 0,25$. Всего нужно обработать 200 текстов на сумму 50$.

7 лет назад
rozla4
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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