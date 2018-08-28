Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (500 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. ...
Наполнение блога о строительстве на украинском языке
Добрый день.
Нужен человек для наполнения сайта vbud.in.ua.
Все тексты уже есть в админке, но требуют доработки:
- удаление мусора из текста, форматирование текста
- добавление заголовков
- перевод текста через переводчик на укр язык
- поиск картинок и добавление в текст
- и тп по мелочам.
За один текст готов платить 0,25$. Всего нужно обработать 200 текстов на сумму 50$.
Заявки фрилансеров
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