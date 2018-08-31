Оформление статей на Wordpress

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Закрыт19 заявок327 просмотров

Ищу контент-менеджера для оформления женских статей.  Необходимо оформить 100 статей.

Необходимо:

- добавление примерно 1 картинка на 500-1000 символов, средний объем статьи - 8000 символов

- видео с YouTube

Подробное ТЗ в переписке.

БЕЗ ОПЫТА работы прошу НЕ БЕСПОКОИТЬ! Прошу в заявке сразу указывать скайп.

WordPress
7 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров