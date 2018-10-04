Поменять картинку на сайте в шапке и выровнить картинки

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Завершен6 заявок161 просмотр

1. Нужно в шапке поменять картинку на другой размер

2. нужно выравнить 4 фото по размеру, чтоб были одинакового рамзера

7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$1
10 дней
спасибо
Все отлично, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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