Поменять картинку на сайте в шапке и выровнить картинки

Нужно разместить несколько статей на моем сайте https://visasam.ru с фото, схемами, видео и перелинковкой на другие статьи моего сайта. Подробное описание есть в видео ТЗ ( важно делать именно по нему ) в формате doc здесь https://yadi.sk/i/xDcvtzkf3Zo4so ...