Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (500 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. ...
Найти и отсортировать картинки по признаку
Найти в интернете картинки с изображением 2 копеек Украина разных годов, но с акцентом на ранее 2000 года.
- Интересует только сторона с надписью 2 копейки (можно картинки как просто 1 сторона, так и обе).
- На картинке должна быть изображена только 1 монета.
- Картинки должны быть качественные, большие и не размытые.
- Желательно с белым фоном и без текстовый надписей на картинке (типа водяные знаки и т.д.).
Создаем 6 папок (АА, АБ, БА, ВА, ГА, ДА) и распределяем по этим папкам найденные картинки.
Подсказка:
АА, АБ, БА, ВА - монеты до 2000 года ( желательной найти по 30 картинок минимум каждой)
ГА - это монеты 1992 года ( найти хотя бы 15-20 )
ДА - это монеты в основном после 2000 года. ( не ограничено, но минимум 30, их будет много )
Картинки можно найти как и в Google/Yandex Images, так и на сайтах аукционов по монетам.
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