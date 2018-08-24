Найти и отсортировать картинки по признаку

Найти в интернете картинки с изображением 2 копеек Украина разных годов, но с акцентом на ранее 2000 года.

Интересует только сторона с надписью 2 копейки (можно картинки как просто 1 сторона, так и обе).

На картинке должна быть изображена только 1 монета.

Картинки должны быть качественные, большие и не размытые.

Желательно с белым фоном и без текстовый надписей на картинке (типа водяные знаки и т.д.).

Собираем все картинки в 1 папке и сортируем. Для этого заходим в каталог ﻿ и находим страницы 49, 50.

Создаем 6 папок (АА, АБ, БА, ВА, ГА, ДА) и распределяем по этим папкам найденные картинки.

Подсказка:

АА, АБ, БА, ВА - монеты до 2000 года ( желательной найти по 30 картинок минимум каждой)

ГА - это монеты 1992 года ( найти хотя бы 15-20 )

ДА - это монеты в основном после 2000 года. ( не ограничено, но минимум 30, их будет много )

Картинки можно найти как и в Google/Yandex Images, так и на сайтах аукционов по монетам﻿.