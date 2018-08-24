Найти и отсортировать картинки по признаку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки169 просмотров

Найти в интернете картинки с изображением 2 копеек Украина разных годов, но с акцентом на ранее 2000 года.

  • Интересует только сторона с надписью 2 копейки (можно картинки как просто 1 сторона, так и обе).
  • На картинке должна быть изображена только 1 монета.
  • Картинки должны быть качественные, большие и не размытые.
  • Желательно с белым фоном и без текстовый надписей на картинке (типа водяные знаки и т.д.).
Собираем все картинки в 1 папке и сортируем. Для этого заходим в каталог﻿ и находим страницы 49, 50.

Создаем 6 папок (АА, АБ, БА, ВА, ГА, ДА) и распределяем по этим папкам найденные картинки.

Подсказка:

АА, АБ, БА, ВА - монеты до 2000 года ( желательной найти по 30 картинок минимум каждой)

ГА - это монеты 1992 года ( найти хотя бы 15-20 )

ДА - это монеты в основном после 2000 года. ( не ограничено, но минимум 30, их будет много )

Картинки можно найти как и в Google/Yandex Images, так и на сайтах аукционов по монетам﻿.

7 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров