Пройтись по 1700 страницам и собрать информацию

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки160 просмотров

Задача очень простая. Нужно пройтись по ссылкам на продукты сайта и отметить в таблицы,

какие фотки у продукта есть а каких нет. Мне нужно знать где какие картинки

чтобы добавить недостающие. Полное ТЗ в приложении. 

Работы на пару часов

Оплата $10

7 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Всё отлично, спасибо!
Четкие инструкции к задаче, спокойный рабочий процесс, мгновенная оплата (причем при оплате учел чуть большую, чем предполагалось сложность - отдельное спасибо). Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад