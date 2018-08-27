Пройтись по 1700 страницам и собрать информацию

Задача очень простая. Нужно пройтись по ссылкам на продукты сайта и отметить в таблицы,

какие фотки у продукта есть а каких нет. Мне нужно знать где какие картинки

чтобы добавить недостающие. Полное ТЗ в приложении.

Работы на пару часов

Оплата $10