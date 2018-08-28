Добавление товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки166 просмотров

Требуется заполнить сайт на опенкарте товарами. На сайте 40 товаров еще 20 вышлем на почту.

Ссылка на сайт https://hop-russia.ru

Товары добавлены в единичном экземпляре, требуется сделать в трех (примеры) :

https://hop-russia.ru/index.php?route=product/product&product_id=266

https://hop-russia.ru/tettnanger

https://hop-russia.ru/index.php?route=product/product&product_id=267

Добавление описаний - 3 - 5 предложения

Добавление характеристик (как в примере) с сайтов конкурентов, можно нагуглить легко

Фото к "шишкам" залиты в папке /shishki/ выбирать рандомно - разные

Фото к ЗКС и ризомам одинаковые. Тоже залиты на фтп.

Всё остальное по примерам.

Opencart
7 лет назад
krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо! Сделала всё на отлично. Выше 5 звезд с сожалению поставить не могу. Но рекомендую однозначно!
Спасибо Игорю за интересное задание и своевременную оплату. Работала с большим удовольствием! До новых встреч! :)

Заявки фрилансеров

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад