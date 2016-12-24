krolSS

Игорь krolSS

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

consplus
Алексей 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Доработка Opencart 3
Opencart
Задание выполнено согласно ТЗ. Был на связи оперативно решали все вопросы
Однозначно - рекомендую! Чёткое тз, понимание сроков, быстрая обратная связь и своевременная оплата
Ответный отзыв
Jeep187
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Исправить ошибки на сайте OpenCart
Opencart
Отличный исполнитель, все сделал качественно и вовремя, рекомендую!!!
Замечательный заказчик. Постоянно на связи, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Правки на instant cms
HTML
Все сделано в лучшем виде. Даже больше чем положено.
Замечательный заказчик и человек. Чёткие задачи и быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Натянуть шаблон для opencart 1.5.6.4 на OpenCart 2.3.0.2
Opencart
Все как всегда отлично...
Чёткое ТЗ, оплата в сроки. Относится с пониманием. Рекомендую!
Ответный отзыв
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Доработать адаптивный дизайн
CSSHTMLOpencart
Такая честь, пишу первый отзыв действительно хорошему человеку, и настоящему специалисту! Все сделано в лучше виде, быстро и качественно, спасибо огромное !
Замечательный заказчик и человек! Задачи чёткие, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв