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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Opencart
Задание выполнено согласно ТЗ. Был на связи оперативно решали все вопросы
Ответный отзыв
Однозначно - рекомендую! Чёткое тз, понимание сроков, быстрая обратная связь и своевременная оплата
$16
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Отличный исполнитель, все сделал качественно и вовремя, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Постоянно на связи, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
$1
10 баллов
8 лет назад
HTML
Все сделано в лучшем виде. Даже больше чем положено.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик и человек. Чёткие задачи и быстрая оплата. Рекомендую.
$1
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Все как всегда отлично...
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, оплата в сроки. Относится с пониманием. Рекомендую!
$8
10 баллов
8 лет назад
CSSHTMLOpencart
Такая честь, пишу первый отзыв действительно хорошему человеку, и настоящему специалисту! Все сделано в лучше виде, быстро и качественно, спасибо огромное !
Ответный отзыв
Замечательный заказчик и человек! Задачи чёткие, оплата в срок, рекомендую!