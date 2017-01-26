Правки на instant cms

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка162 просмотра

Добрый день. Нужны небольшие правки  на instant cms

1. Добавить слайдер можно обычным html и поставить туда 2 фото

2. Добавить текст под слайдером 

3. Добавить справа от текста баннер (фотка с ссылкой) и новость...

Бюджет 1000 рублей, если сделаете за пару часов можете сразу стучаться в скайп, он есть в контактах, я онлайн.

экостройдом53.рф - это сайт

HTML
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все сделано в лучшем виде. Даже больше чем положено.
Замечательный заказчик и человек. Чёткие задачи и быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад