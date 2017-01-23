Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки118 просмотров

Здравствуйте. Требуется выполнить несколько задач:

  • личный кабинет создать;
  • устранить баг с выводом номеров телефонов;
  • добавить подвкладки (дополнительные страницы).
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
8 лет назад
VitaliyPolyakov
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров