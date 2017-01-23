Доработка сайта на Битрикс

Необходимо, чтобы все фото галереи http://viton.com.ua/gallery имели уникальный URL. Т.е. нужно сделать так, чтобы фото, оставаясь в том виде, в котором они есть (карусель), т.е. без переверствывания страницы и без переделки внешнего вида ...