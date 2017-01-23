Доброе время суток! Задача (есть лендинг написан на html), его нужно перенести на wordpress шаблон - http://preview.themeforest.net/item/jupiter-multipurpose-responsive-theme/full_screen_preview/5177775?_ga=1.116762630.1248736334.1471814427 Шаблон уже куплен! Задача, чтобы сайт был в ...
Небольшие правки на Joomla 2.5 + VM 2.x
Добрый день, нужны мелкие правки, для специалиста не должно быть проблем.
Сайт geib.com.ua
1. Поменять пункт меню вход\выход на иконку "скачать весь прайс", возможно это может быть текст, оформленный по аналогии с соседним "заказать обратный звонок", но другим цветом. Если не будет влазить, можно убрать слово "обратный" в соседнем меню. - http://prntscr.com/dz2vsw
2. http://prntscr.com/dz2wko карточка товара. Слово "производитель" поменять на "серия". Сделать отступ по вертикали между словом "серия" и "Рейтинг". Слово "рейтинг" выделить жирным.
3. http://prntscr.com/dz2xdm карточка товара. Выделенный текст поместить в модуль с заголовком "доставка", который будет отображаться под описанием товара и над "рецензиями". Если поменяются условия, не хочу текст изменять в каждом отдельно взятом товаре.
4. Возможно что то визуально улучшите в карточке товара, а то как-то страшновато выглядит. Сделать нужно сегодня- завтра, так как есть необходимость наполнения товара
Выбранный исполнитель
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