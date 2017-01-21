На webasyst полетела верстка на главной. Нужно восстановить.

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Здравствуйте!

В интернет-магазине http://eingedispa.ru/ после обновления лицензии полетела верстка на главной.

Нужно восстановить верстку и блог (тоже полетел)

Разыскивается программист, хорошо ориентирующийся на webasyst.

Жду предложений по срокам и стоимости.

Webasyst
8 лет назад
-Tanpo-
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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