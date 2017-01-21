Система статистики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок190 просмотров

Необходимо создать систему статистики и аналитики для крупного проекта.

Необходимо забирать данные из основной базы данных, либо из бекапов по фтп(файлы sql) и обрабатывать.

Система закрытая, упор на безопасность. Возможна установка в закрытую VLAN сеть.

Работа с таблицами размером более 1 000 000 строк и 10 столбцов.

Требования к системе:

PHP7, бд на выбор(На основном используется MySQL), фреймворк любой (работали с CodeIgniter 3, понравился)

Приветствуется использование Redis для прослойки и кешированием перед бд.

Требование к кандидату:

Знание PHP,SQL,JS,jQuery.

Умение строить сложные графики на JS.

Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.

Бюджет первой очереди 1000$. Интересует длительное сотрудничество.

CodeIgniterJavaScriptjQueryMySQLPHPRedisSQL
8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров