Steel-Gamers

Никита Steel-Gamers

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать презентацию и доклад
Отлично сработались, рекомендую заказчика
Сделал быстро и без нареканий
Ответный отзыв
Aliart56
Алина 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Создать стикер для обложки трека
Оплата вовремя, все хорошо
Всё сделала быстро и качественно!)
Ответный отзыв
Aliart56
Алина 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Обложка трека
Отличный заказчик, приятное общение, оплата вовремя, в ТЗ было пространство для творчества.
Выполнила работу очень быстро и качественно!) Продолжаем сотрудничество!)
Ответный отзыв
mastiks
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
7 баллов
4 года назад
Нарисовать стикер
Спасибо, обращайтесь
Проект закрыт, претензии нет
Ответный отзыв
babayka-ru_del
Илья 
55 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$55
10 баллов
4 года назад
Программа совмещающая изображения
Задача поставлена конкретно и понятно. На все вопросы получил качественные ответы. Заказчик знает чего хочет и может это объяснить. По оплате все четко. Рекомендую!
Всё супер, выполнил качественно и намного раньше дедлайна
Ответный отзыв
Показать больше отзывов