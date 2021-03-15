Steel-Gamers

Требуется подготовить 10-минутный доклад и сопроводительную презентацию на тему связи между древней и современной математикой. Необходимо проработать ключевые моменты и визуальные материалы для эффективного изложения темы.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать прикладное программное обеспечение на языках C++ или C# в соответствии с предоставленным техническим заданием. Обеспечить выполнение всех требований и функциональных возможностей, указанных в ТЗ.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать небольшое приложение на андроид по ТЗМобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать программу на node js по ТЗПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать программу для выполнения определённых действий в социальной сети Вконтакте по ТЗПрикладное ПО6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по ТЗДизайн сайтов25 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать контракт на solidity для EVM по ТЗСистемное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать программу накладывающую изображения по слоям друг на друга Подробное ТЗ потенциальному исполнителю Язык желательно С#Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать набор пиксель-артов по ТЗИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обработать фотографию по ТЗ, добавить надписиОбработка фотографий30 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Необходимо создать стикер для обложки трека по ТЗЗавершен4 года назад
- $10
Необходимо нарисовать стикер по образу в определённой позеЗавершен4 года назад
Необходимо создать обложку трека по ТЗЗавершен4 года назад
Требуется создать мобильную казуальную игру по ТЗ, движок предпочтителен unity, объекты и дизайн готовы, нужна программная часть Подробности потенциальному исполнителюМобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо отрисовать пак спрайтов для 2д игры в стилистике Hill Climb Подробное ТЗ потенциальному исполнителюДизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать сценарии к видео блогам по тематикам автоспорт, мотоспорт, юмор Подробности потенциальному исполнителюСценарии8 заявокЗакрыт4 года назад
В геймдев компанию на фуллтайм требуются программисты на создание новых и доработку текущих проектов. C++(UE4)С#(Unity)JavaОпыт не важен, ищем как джуниоров так и ведущих программистов. Общие положения: GITФултайм (график свободный)Высокая ...Разработка игр12 заявокЗакрыт4 года назад
В команду игрового проекта требуется дизайнер с опытом работы в 3DS Max. Фултайм (график свободный)Умение работать в командеЛюбовь к играм :)3D-графика10 заявокЗакрыт5 лет назад
В команду игрового проекта требуются сотрудники: Стек HTML, CSS, JS, jQuery.Задачи: Верстка сайтов и интерфейсов, работа с JS кодом. Стек NodeJS, Mysql.Задачи: Разработка и ведение проекта. ...Веб-программирование55 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо продвижение инстаграм аккаунта gtr_russia Интересует увеличение количества целевой аудиторииСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад