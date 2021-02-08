Графика для 2д игры

Добрый день, Требуется проработать UX и нарисовать дизайн для 6-страничного веб-приложения - дашборда с финансовыми показателями. Контент страниц - графики, таблицы, немного статики. Подробнее содержание страниц описано в прикрепленном файле. Задачи: 1. Продумать варианты навигации по приложению для ...
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Подробное ТЗ потенциальному исполнителю
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