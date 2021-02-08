Графика для 2д игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт15 заявок699 просмотров
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Необходимо отрисовать пак спрайтов для 2д игры в стилистике Hill Climb

Подробное ТЗ потенциальному исполнителю

3 года назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад