Нам необходима адаптация интерфейса существующего приложения под планшет Apple. Ниже краткое описание задачи. Заранее спасибо за обратную связь!

Концепция

На данный момент Core12 разработанно программное обеспечение (далее ПО) для автоматизации работы автомоечного бизнеса.

Последняя версия ПО работает на базе операционной системы iOS 9.3.6. ПО написано на языках программирования C# и Swift и работает на планшетах Apple от iPad 2 и выше.

Задачи:

Адаптировать интерфейс, ПО под мобильные телефоны Apple.

Для адаптации необходимо использовать существующий исходный код.

В ПО должна быть сохранены все алгоритмы и количество экранов.

За основу адаптации интерфейса взять существующий мокап (ссылка ниже)

Требования к программному обеспечению

Язык интерфейса приложения: русский.

Разработанное программное обеспечение должно быть совместимо с устройствами ниже

Интерфейс приложения должен быть адаптирован под следующие модели телефонов Apple:

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6S

• iPhone 6S Plus

• iPhone SE

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone X