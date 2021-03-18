UX/UI дизайн web-приложения

Необходимо доработать дизайн интерфейса web-приложения. Данное приложение позволяет собирать данные в виде Excel таблиц, имеет возможность задавать ограничения на значения столбцов и осуществляет проверку введённых значений.

Сейчас есть рабочий макет веб приложения с большей частью функционала, а также нарисованные примерные макеты для остальной части.

Ориентировочно у приложения будет 5 страниц:

Страница входа и регистрации + страницы для регистрации;

Главная страница после входа, где показан список таблиц, к которым имеется доступ;

Страница с созданием нового сбора данных и их параметрами;

Страница ввода данных, их проверки и отправки;

Страница профиля пользователя;

К заданию прикреплены скриншоты текущего интерфейса главной страницы со списком и страницы с созданием.