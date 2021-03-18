UX/UI дизайн web-приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен25 заявок697 просмотров
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Необходимо доработать дизайн интерфейса web-приложения. Данное приложение позволяет собирать данные в виде Excel таблиц, имеет возможность задавать ограничения на значения столбцов и осуществляет проверку введённых значений.

Сейчас есть рабочий макет веб приложения с большей частью функционала, а также нарисованные примерные макеты для остальной части.

Ориентировочно у приложения будет 5 страниц:

  • Страница входа и регистрации + страницы для регистрации;
  • Главная страница после входа, где показан список таблиц, к которым имеется доступ;
  • Страница с созданием нового сбора данных и их параметрами;
  • Страница ввода данных, их проверки и отправки;
  • Страница профиля пользователя;
К заданию прикреплены скриншоты текущего интерфейса главной страницы со списком и страницы с созданием.
3 года назад
stratvz
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$1000
28 дней
Всё хорошо! Понравилось сотрудничать с Евгением, почти все решения сразу были реализованы так, как надо, глубоко продумана структура интерфейса, были обсуждены и учтены все нюансы. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично: интересный, нетривиальный проект, активное участие в процессе разработки, оперативная оплата. Рекомендую.