Разработка 2D-карты для магазина

Надо сделать шапку на Ютуб канал.
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Нужно разработать карту 2D для магазина, будет размещена на сайте магазина. Нужно 3 карты для каждого из магазинов сети. На карте должно быть отображено: Отделы магазина, входы\выходы, лестницы, эскалаторы, туалеты для посетителей.
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