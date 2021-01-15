Разработка 2D-карты для магазина

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт19 заявок435 просмотров
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Нужно разработать карту 2D для магазина, будет размещена на сайте магазина. Нужно 3 карты для каждого из магазинов сети. На карте должно быть отображено: Отделы магазина, входы\выходы, лестницы, эскалаторы, туалеты для посетителей. 

3 года назад
guest_1611559761548
3 года в сервисе
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3 года назад