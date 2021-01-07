Нужно создать тест "Какой ты Едок?" на любой из платформ-конструкторов (можно на onlinetestpad где и был прошлый тест) для тестов на 18 вопросов только с технической точки зрения. Результаты теста должны будут показать в % сколько было A, Б, В,Д и тд ответов и описание к ним.

Все вопросы и ответы для теста, а также другие материалы в виде картинок уже при работе.

В качестве примера прикрепляю тест что был до, там выпадал лишь один вариант ответа (какой ты основной Едок) и описание к нему - по большему кол-ву ответов определенного типа Едока.

Теперь надо чтобы ответ показывало не как вариант по большему кол-ву, допустим, ответов А, а два варианта по большему кол-ву ответов, допустим - А и Д больше всего - показывают, чтобы помимо основного показывало и вспомогательного Едока.

ИЛИ чтобы просто в процентах показывало сколько процентов было отмечено А, Б, В, Г и тогда человек сам поймет по самым большим процентам какой у него основной и вспомогательный Едок.

https://onlinetestpad.com/hmojskvm76lmm