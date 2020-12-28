UX/UI Дизайнер с оплатой за каждое задание Привет! Наша команда занимается разработкой решений в сегменте Open Finance (DeFI). Ищем в свой проект профессионального UX/UI дизайнера, который сможет оптимизировать и упростить взаимодействие пользователя с сервисом. За каждую задачу ...
Разработать новые модельки персонажа для мобильной 3д игры на Unity
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно исходя из референса на подобие такой модельки, создать 5 новых 3д моделек.
Нарисовать иконку монеток, бустеров таких как: ускорение, магнит монет,
невидимость, вывести из строя объект и подсказки для прохождения уровня.
Если есть навыки анимирования объектов, то сделать анимацию на применения каждого бустера(отдельная оплата)
Нарисовать магазин для покупки бустеров, скинов и ин апп паков.
Нарисовать меню уровней, звездочки прогресса прохождения
Нарисовать иконку игры
Нарисовать логотип разработчика игры
В процессе работы могут возник новые идеи для дополнения, каждая новая работа будет оплачиваться дополнительно!
Максимальный срок для выполнения задач: 2 недели
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