Разработать новые модельки персонажа для мобильной 3д игры на Unity

Нужно исходя из референса на подобие такой модельки, создать 5 новых 3д моделек.

Нарисовать иконку монеток, бустеров таких как: ускорение, магнит монет,

невидимость, вывести из строя объект и подсказки для прохождения уровня.

Если есть навыки анимирования объектов, то сделать анимацию на применения каждого бустера(отдельная оплата)

Нарисовать магазин для покупки бустеров, скинов и ин апп паков.

Нарисовать меню уровней, звездочки прогресса прохождения

Нарисовать иконку игры

Нарисовать логотип разработчика игры

В процессе работы могут возник новые идеи для дополнения, каждая новая работа будет оплачиваться дополнительно!

Максимальный срок для выполнения задач: 2 недели