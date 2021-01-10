Разработка дизайна для медицинского учреждения

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен2 заявки131 просмотр
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Требуется разработать дизайн для модулей электронной очереди в медицинском учреждении.

Предложить два варианта оформления для выбора функциональным заказчиком.

Дизайны нужны для модулей:

  • центрального табло,
  • регистрации в очереди,
  • рабочего места электронной очереди,
  • мониторинга и администрирования.
Описание работы модулей приведены в справочной системы нашей компании.
3 года назад
olga_bovyka_SKAT
Ольга Бовыка 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
essensa
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$40
14 дней
Работа полностью нас устроила! Креативно, современно, и в то же время, не отходя от классики работы медучреждения, Александр создал новый дизайн для модулей электронной очереди с учетом наших пожеланий и видения функционального заказчика. При рассмотрении вариантов заказчики голосовали за работу Александра, обращая особое внимание на удобство расположения элементов интерфейса. Сроки при выполнении работы были соблюдены, даже с опережением. Мы рекомендуем Александра и сами планируем в будущем обращаться к нему по вопросам разработки дизайна нашего программного обеспечения.
Заказчик предоставил всю необходимую информацию, оплатил работу в срок. Сотрудничеством доволен.
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