Разработка дизайна для медицинского учреждения

Работа полностью нас устроила! Креативно, современно, и в то же время, не отходя от классики работы медучреждения, Александр создал новый дизайн для модулей электронной очереди с учетом наших пожеланий и видения функционального заказчика. При рассмотрении вариантов заказчики голосовали за работу Александра, обращая особое внимание на удобство расположения элементов интерфейса. Сроки при выполнении работы были соблюдены, даже с опережением. Мы рекомендуем Александра и сами планируем в будущем обращаться к нему по вопросам разработки дизайна нашего программного обеспечения.