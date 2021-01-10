Разработка дизайна для медицинского учреждения

Необходимо нарисовать 10 ачивок разблокировки уровней. Первый уровень - самая простой дизайн, далее - по нарастающей. Картинки будут использоваться в качестве аватарки для группы, формат - квадрат 1000х1000px.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн для модулей электронной очереди в медицинском учреждении.
Предложить два варианта оформления для выбора функциональным заказчиком.
Дизайны нужны для модулей:
- центрального табло,
- регистрации в очереди,
- рабочего места электронной очереди,
- мониторинга и администрирования.
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