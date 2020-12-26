Редизайн сайта и повышение юзабилити

UX/UI Дизайнер с оплатой за каждое задание

Привет! Наша команда занимается разработкой решений в сегменте Open Finance (DeFI). Ищем в свой проект профессионального UX/UI дизайнера, который сможет оптимизировать и упростить взаимодействие пользователя с сервисом.

За каждую задачу оплата 20-50k (3-4 задачи в месяц). Если ты можешь обеспечить лучшее на рынке качество и понятность интерфейса, то читай условия и откликайся на вакансию.

Задачи:

главная задача сделать наш сервис МАКСИМАЛЬНО удобным и понятным для пользователя

редизайн главной и внутренних страниц для повышения юзабилити сервиса;

разработка userflow;

создание прототипов и анализ юзабилити;

поиск UI-референсов;

взаимодействие с командой разработки, участие в мозговых штурмах, генерация идей и адаптация их в интерфейсе;

развитие и поддержка дизайн-системы сервиса;

адаптация дизайна для мобильных устройств;

UX-дизайн, который повышает простоту взаимодействия пользователя со сложным DeFi-продуктом;

готовность действовать в условиях неопределенных/быстро меняющихся требований

Обязательные требования:

релевантный опыт редизайна сервиса для повышения юзабилити;

опыт преобразования нагруженных интерфейсов в простые и удобные;

опыт и понимание A/B-тестирования;

опыт в создании дизайн-системы сайта, исходя из функционала сервиса;

3-5 сильных работ в портфолио в сфере DeFi, blockchain;

владение в совершенстве figma, photoshop, illustrator;

опыт создания UX/UI-спецификаций и инструкций;

навыки грамотного расположения элементов и текста.

Условия сотрудничества:

оплата 20-50k р за каждое задание (3-4 задания в месяц);

преимущественно рассматриваем сотрудника в штат (офис в центре Москвы, 5 минут от метро Динамо);

можем рассмотреть специалиста на аутсорсинге.

Откликайся на вакансию, если ты обладаешь перечисленными компетенциями UX/UI дизайнера. Мы максимально открыты к диалогу и хотим быть полезны друг другу. Знакомство с командой будет по видео связи.