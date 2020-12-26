Редизайн сайта и повышение юзабилити

Прототип страницы профиля акций есть примеры https://www.marketwatch.com/investing/stock/tsla?mod=over_search https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ https://seekingalpha.com/symbol/TSLA мы даем набор даных, а их надо оформить на основе этих примеров
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UX/UI Дизайнер с оплатой за каждое задание
Привет! Наша команда занимается разработкой решений в сегменте Open Finance (DeFI). Ищем в свой проект профессионального UX/UI дизайнера, который сможет оптимизировать и упростить взаимодействие пользователя с сервисом.
За каждую задачу оплата 20-50k (3-4 задачи в месяц). Если ты можешь обеспечить лучшее на рынке качество и понятность интерфейса, то читай условия и откликайся на вакансию.
Задачи:
- главная задача сделать наш сервис МАКСИМАЛЬНО удобным и понятным для пользователя
- редизайн главной и внутренних страниц для повышения юзабилити сервиса;
- разработка userflow;
- создание прототипов и анализ юзабилити;
- поиск UI-референсов;
- взаимодействие с командой разработки, участие в мозговых штурмах, генерация идей и адаптация их в интерфейсе;
- развитие и поддержка дизайн-системы сервиса;
- адаптация дизайна для мобильных устройств;
- UX-дизайн, который повышает простоту взаимодействия пользователя со сложным DeFi-продуктом;
- готовность действовать в условиях неопределенных/быстро меняющихся требований
- релевантный опыт редизайна сервиса для повышения юзабилити;
- опыт преобразования нагруженных интерфейсов в простые и удобные;
- опыт и понимание A/B-тестирования;
- опыт в создании дизайн-системы сайта, исходя из функционала сервиса;
- 3-5 сильных работ в портфолио в сфере DeFi, blockchain;
- владение в совершенстве figma, photoshop, illustrator;
- опыт создания UX/UI-спецификаций и инструкций;
- навыки грамотного расположения элементов и текста.
- оплата 20-50k р за каждое задание (3-4 задания в месяц);
- преимущественно рассматриваем сотрудника в штат (офис в центре Москвы, 5 минут от метро Динамо);
- можем рассмотреть специалиста на аутсорсинге.
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