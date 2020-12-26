Редизайн сайта и повышение юзабилити

$1000
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт19 заявок544 просмотра
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UX/UI Дизайнер с оплатой за каждое задание

Привет! Наша команда занимается разработкой решений в сегменте Open Finance (DeFI). Ищем в свой проект профессионального UX/UI дизайнера, который сможет оптимизировать и упростить взаимодействие пользователя с сервисом. 

За каждую задачу оплата 20-50k (3-4 задачи в месяц). Если ты можешь обеспечить лучшее на рынке качество и понятность интерфейса, то читай условия и откликайся на вакансию. 

Задачи:

  • главная задача сделать наш сервис МАКСИМАЛЬНО удобным и понятным для пользователя
  • редизайн главной и внутренних страниц для повышения юзабилити сервиса;
  • разработка userflow;
  • создание прототипов и анализ юзабилити;
  • поиск UI-референсов;
  • взаимодействие с командой разработки, участие в мозговых штурмах, генерация идей и адаптация их в интерфейсе;
  • развитие и поддержка дизайн-системы сервиса;
  • адаптация дизайна для мобильных устройств;
  • UX-дизайн, который повышает простоту взаимодействия пользователя со сложным DeFi-продуктом;
  • готовность действовать в условиях неопределенных/быстро меняющихся требований
Обязательные требования:

  • релевантный опыт редизайна сервиса для повышения юзабилити;
  • опыт преобразования нагруженных интерфейсов в простые и удобные;
  • опыт и понимание A/B-тестирования;
  • опыт в создании дизайн-системы сайта, исходя из функционала сервиса;
  • 3-5 сильных работ в портфолио в сфере DeFi, blockchain;
  • владение в совершенстве figma, photoshop, illustrator;
  • опыт создания UX/UI-спецификаций и инструкций;
  • навыки грамотного расположения элементов и текста.
Условия сотрудничества:

  • оплата 20-50k р за каждое задание (3-4 задания в месяц);
  • преимущественно рассматриваем сотрудника в штат (офис в центре Москвы, 5 минут от метро Динамо);
  • можем рассмотреть специалиста на аутсорсинге.
Откликайся на вакансию, если ты обладаешь перечисленными компетенциями UX/UI дизайнера. Мы максимально открыты к диалогу и хотим быть полезны друг другу. Знакомство с командой будет по видео связи.
Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
AF2021
Арина 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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