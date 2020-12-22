Прототип страницы профиля финансовых акций

Графический интерфейс программы на Java. 4 раздела, 8 подразделов. Каждый подраздел включает в себя формы для заполнения и анкеты с выбором ответа.
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Прототип страницы профиля акций
есть примеры
https://www.marketwatch.com/investing/stock/tsla?mod=over_search
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://seekingalpha.com/symbol/TSLA
мы даем набор даных, а их надо оформить на основе этих примеров
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