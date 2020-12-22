Графический интерфейс приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт10 заявок482 просмотра
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Графический интерфейс программы на Java. 4 раздела, 8 подразделов. Каждый подраздел включает в себя формы для заполнения и анкеты с выбором ответа.

3 года назад
guest_16103063238213
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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