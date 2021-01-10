Нужен GUI для мобильной текстовой рпг в сай-фай сеттинге

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт11 заявок733 просмотра
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Нужно разработать несколько макетов окошек (основной экран, инвентарь, окно квестов, окно персонажа и т. д.) для прототипа мобильной рпг в сай-фай сеттинге.

Есть прототип UX в фигме, рефы, гд-документ.

3 года назад
Tr0sT
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад