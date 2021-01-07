Персонажи и интерфейс для приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт17 заявок411 просмотров
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Ищу специалиста для отрисовки интерфейса и персонажей для обучающегомобильного приложения. В ответе пришлите ссылки на работы по указанной тематике

(персонажи или интерфейс) и укажите что можете сделать – только иллюстрации или

интерфейс также. Приветствуется опыт разработки дизайна для мобильных игр и

приложений.

3 года назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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