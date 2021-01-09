Мобильная игра: красиво оформить окна объектов

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт22 заявки696 просмотров
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Здравствуйте уважаемые дизайнеры, необходимо сделать дизайн или редизайн. Проявляющих окон при тапе на объект. Для начала одно окошко, оно служит шаблон для остальных. От фрилансера стоимость, сроки.

Пример окошка прикреплен...

3 года назад
droni4
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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