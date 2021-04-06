👋 Привет!)

Меня зовут Максим и я веб-дизайнер из Крыма. Мне чуть больше 20 лет. Около 3х лет занимаюсь дизайном, начинал как студент-маркетолог, решил уйти в дизайн 

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все

обсудим!

Все правки бесплатные! 

Все должно быть как, как захотел заказчик)