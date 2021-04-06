Максим Maximus12esfdjhyMaximus12esfdjhy
23 годаУкраина/Севастополь
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
👋 Привет!)
Меня зовут Максим и я веб-дизайнер из Крыма. Мне чуть больше 20 лет. Около 3х лет занимаюсь дизайном, начинал как студент-маркетолог, решил уйти в дизайн
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все
обсудим!
Все правки бесплатные!
Все должно быть как, как захотел заказчик)
Портфолио
- Вывеска, баннер для клуба48 просмотров
- Полный дизайн сайта для Adidas с адаптивами под47 просмотров
- Дизайн лендинга51 просмотр
- Баннер приглашения на курс по диз приложению47 просмотров