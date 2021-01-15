Разработать дизайн интерфейса сайта

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт23 заявки502 просмотра
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Необходимо разработать и сверстать индивидуальный дизайн интерфейса сайта на Wordpress. Сайт представляет собой рейтинг сервисов учета личных финансов.

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3 года назад
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад