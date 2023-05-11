Вам не кажется :)
Я - Назар, Ваш будущий исполнитель, а ещё креативный и молодой парень з бесконечным зарядом энтузиазма.
Работаю графическим и UI/UX дизайнером с 15 лет. Прошло 6 лет, а я всё так же люблю свою роботу и ценю каждого заказчика. Так же помимо дизайна изучаю маркетинг, экономику предприятия и 3D-моделирование.
Какие у меня навыки?
Умею:
создавать дизайн сайтов и прототипировать их
разрабатывать логотипы и корпоративный стиль
создавать пиктограммы и иконки
типографика
рекламные объявления
рекламная графика: визитки, листовки, баннеры и т.д.
инфографика
разработка упаковки и мерча
Программы:
Figma
Photoshop
Illustrator
InDesign
AfterEffect
Вы чем-то рискуете?
Абсолютно нет.
Я не требую предоплаты, согласен на тестовое задание, безопасные платежи и другие условия, чтоб Вы могли удостовериться в моей компетентности.
Как можно связаться со мной?
Telegram: @prumituvv
Skype: live:shimonyak63
Instagram: @prumituvv
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