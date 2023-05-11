prumituv

Назар prumituv

 
22 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Мне кажется, или здесь пахнет вкусным дизайном?

Вам не кажется :)

Я - Назар, Ваш будущий исполнитель, а ещё креативный и молодой парень з бесконечным зарядом энтузиазма.

Работаю графическим и UI/UX дизайнером с 15 лет. Прошло 6 лет, а я всё так же люблю свою роботу и ценю каждого заказчика. Так же помимо дизайна изучаю маркетинг, экономику предприятия и 3D-моделирование.

Какие у меня навыки?

Умею:

создавать дизайн сайтов и прототипировать их

разрабатывать логотипы и корпоративный стиль

создавать пиктограммы и иконки

типографика

рекламные объявления

рекламная графика: визитки, листовки, баннеры и т.д.

инфографика

разработка упаковки и мерча

Программы:

Figma

Photoshop

Illustrator

InDesign

AfterEffect

Вы чем-то рискуете?

Абсолютно нет.

Я не требую предоплаты, согласен на тестовое задание, безопасные платежи и другие условия, чтоб Вы могли удостовериться в моей компетентности.

Как можно связаться со мной?

Telegram: @prumituvv

Skype: live:shimonyak63
Instagram: @prumituvv

Дизайн сайтаFigma
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
26%
заявок принято заказчиками
3
постоянных заказчиков
25
безопасных платежей
ТОП-20
Баннеры
ТОП-20
Дизайн интерфейсов и игр
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки
ТОП-20
Обработка фотографий
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Отзывы заказчиков
Askarov123
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$18
10 баллов
4 месяца назад
Сделать презентацию
крутой исполнитель, делает учитывая пожелание
Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$25
10 баллов
7 месяцев назад
Сделать креативный баннер для таргета в Инстаграмм
С Назаром было приятно поработать. Быстро, четко и результативно! Рекомендуем.
Отличный заказчик! Постановка задачи на высоте, быстро оплатил и всё время был на связи. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
SavvaMolotkov
Савва 
20 летАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Пятнашки
отлично
Всё супер, рекомендую!
Ответный отзыв
SavvaMolotkov
Савва 
20 летАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$10
10 баллов
8 месяцев назад
12 колец
отлично
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
SavvaMolotkov
Савва 
20 летАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$5
10 баллов
8 месяцев назад
Продажные Макеты от 3 до 5
отлично
Суперский заказчик. Идеальная постановка задачи, быстрая оплата и все время на связи.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
10 отзывов
$7/час
от $1от 1 дня
#20
Баннеры
10 отзывов(-1)
$10/час
от $1от 1 дня
#15
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$12/час
от $1от 1 дня
#20
Наружная реклама
3 отзыва
$10/час
от $1от 1 дня
#59
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
$14/час
от $1от 1 дня
#17
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$14/час
от $1от 1 дня
#54
Фирменный стиль
1 отзыв
$6/час
от $1от 1 дня
#98
Верстка полиграфии
1 отзыв
$7/час
от $1от 1 дня
#163
Дизайн продукции
нет отзывов
$7/час
от $1от 1 дня
#395
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