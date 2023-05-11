Мне кажется, или здесь пахнет вкусным дизайном?

Вам не кажется :)

Я - Назар, Ваш будущий исполнитель, а ещё креативный и молодой парень з бесконечным зарядом энтузиазма.

Работаю графическим и UI/UX дизайнером с 15 лет. Прошло 6 лет, а я всё так же люблю свою роботу и ценю каждого заказчика. Так же помимо дизайна изучаю маркетинг, экономику предприятия и 3D-моделирование.

Какие у меня навыки?

Умею:

создавать дизайн сайтов и прототипировать их

разрабатывать логотипы и корпоративный стиль

создавать пиктограммы и иконки

типографика

рекламные объявления

рекламная графика: визитки, листовки, баннеры и т.д.

инфографика

разработка упаковки и мерча

Программы:

Figma

Photoshop

Illustrator

InDesign

AfterEffect

Вы чем-то рискуете?

Абсолютно нет.

Я не требую предоплаты, согласен на тестовое задание, безопасные платежи и другие условия, чтоб Вы могли удостовериться в моей компетентности.

Как можно связаться со мной?

Telegram: @prumituvv

Skype: live:shimonyak63

Instagram: @prumituvv