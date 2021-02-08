Дизайн шаблонов коллажей для фотографий

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки276 просмотров
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Добрый день!

Необходим дизайн креативных шаблонов коллажей фотографий для мобильного приложения. Всего необходимо 10 коллажей для пробы. Если все ок, закажу большую партию)

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16PJlmqO5h4pP3A-A3gVSgwYRYIv8mkg3B0QgtzWmtkI/edit# 

3 года назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад