Дизайн шаблонов коллажей для фотографий

Проверить макеты по техническому заданию в дизайне т3 и дизайн предоставлю в фигме
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Добрый день!
Необходим дизайн креативных шаблонов коллажей фотографий для мобильного приложения. Всего необходимо 10 коллажей для пробы. Если все ок, закажу большую партию)
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16PJlmqO5h4pP3A-A3gVSgwYRYIv8mkg3B0QgtzWmtkI/edit#
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