Улучшить внешний вид гугл-таблицы

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт11 заявок380 просмотров
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Сейчас таблица содержит очень много столбцов https://prnt.sc/yzdaiy и у нее непривлекательный вид по разметке и цветам

3 года назад
Denys-Weblancer
Денис 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад