Улучшить внешний вид гугл-таблицы

Добрый день! 2d Игра Jumper, прыжки вверх, аналог: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumping.xp101.casual.flip.ninja&hl=ru&gl=US Необходимо разработать дизайн игры и самого персонажа, а также несколько препятствий которые будут уже зависеть от самого персонажа и локации. [b]Сейчас от дизайнера нужно: [/b] идея, персонаж и картинка одного игрового ...