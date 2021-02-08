Разработка интерфейса адресной книги с использованием Angular

Задание:

1. Провести анализ предметной области.

2. Составить не менее 7 сценариев использования программного обеспечения пользователем согласно формату описания Коберна (можно не приводить в отчете).

3. Построить use case диаграммы.

4. Построить диаграммы деятельности для каждого варианта использования.

5. Разработать прототип интерфейса web-приложения в соответствии с основными принципами проектирования интерфейса. Интерфейс должен быть достаточен для выполнения всех сценариев. Для хранения данных можно использовать СУБД MS SQL Server.

6. Реализовать в разработанной программе поддержку выполнения всех вариантов использования из пункта 1.

Прикрепляю пример работы.