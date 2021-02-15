Мне нужен кто-то кто умеет Риовать в Animate

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен4 заявки290 просмотров
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У меня есть 8 игр солитер- мне нужно сделать редизайн меню в каждой игре, на более современый но придерживаясь стандартам.  Нужно будет сделать 8 новых названий 8 фонов и кнопки старт и т.п

У меня много похожей работы, это больше для теста ваших способностей мне нужно.

Укажите бюджет и сроки для выполнения работы.

Матерьялы того что уже есть я скину выбраному исполнителю!

3 года назад
guest_161303838628
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Riab0v
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Александр опытный дизайнер,отлично знает photoshop и легко адаптируеться к новым програмам, он отлично справился с моей задачей, выходил на связь в течении 10 минут и придерживался дедлайнам. Рекоменду, однозначно буду еще работать!!
Всё отлично