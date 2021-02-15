Мне нужен кто-то кто умеет Риовать в Animate

У меня есть 8 игр солитер- мне нужно сделать редизайн меню в каждой игре, на более современый но придерживаясь стандартам. Нужно будет сделать 8 новых названий 8 фонов и кнопки старт и т.п

У меня много похожей работы, это больше для теста ваших способностей мне нужно.

Укажите бюджет и сроки для выполнения работы.

Матерьялы того что уже есть я скину выбраному исполнителю!