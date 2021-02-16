Проверить макеты по техническому заданию все ли отрисованно

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен5 заявок450 просмотров
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Проверить макеты по техническому заданию в дизайне т3 и дизайн  предоставлю в фигме

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
etilik
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
1 день
хороший ответсвенный исполнитель. Работу свою сделал быстро. Коммуникация тоже хорошая. Все мои пожелания учел, все сделал, я очень доволен. Огромное спасибо! Планирую в дальнейшем сотрудничать! Однозначно рекомендую!
Хороший ответственный заказчик. Очень четкая постановка задачи, быстрая коммуникация и уважительное отношение к исполнителю. Своевременная оплата. Очень понравилось работать с Антоном С радостью буду сотрудничать в будущем