Дизайн интерфейса веб-приложения (дашборд)

Добрый день! Необходим дизайн креативных шаблонов коллажей фотографий для мобильного приложения. Всего необходимо 10 коллажей для пробы. Если все ок, закажу большую партию) ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16PJlmqO5h4pP3A-A3gVSgwYRYIv8mkg3B0QgtzWmtkI/edit#
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Добрый день,
Требуется проработать UX и нарисовать дизайн для 6-страничного веб-приложения - дашборда с финансовыми показателями. Контент страниц - графики, таблицы, немного статики. Подробнее содержание страниц описано в прикрепленном файле.
Задачи:
1. Продумать варианты навигации по приложению для мобильных устройств и десктопов. Удобство использования на мобильных не менее важно (или даже более важно), чем на декстопе. Можно использовать подходы из интерфейсов мобильных приложений, если это улучшает UX.
2. Есть макет страниц в Excel (вышлю по запросу), отражающий видение заказчика насчет того, как должны быть расположены "виджеты" и какие средства визуализации данных можно использовать. По некоторым виджетам есть открытые вопросы - для них требуется подобрать оптимальные типы визуализации с учетом удобства пользователя. Остальные виджеты нужно просмотреть опытным дизайнерским взглядом, и предложить улучшения там, где это возможно.
3. Отрисовать страницы с учетом решений из пункта 2.
Два важных момента:
- необходимо разработать две темы - "светлую" и "темную". Палитра и шрифты должны соответствовать уже существующему лендингу (по запросу). Нужны макеты всех страниц для светлой темы, для темной достаточно отрисовать все виджеты, используемые в проекте (таблицы и графики), нет необходимости собирать полные макеты заново;
- в разработке будет использоваться готовый UI-кит, возможно Ant Design, но рассмотрим любые варианты. Соответсвенно, при отрисовке макетов можно использовать материалы от выбранного кита. Например, у Ant Design есть библиотека для Figma, поддерживающая светлую и темную темы - возможно, будет достаточно просто кастомизировать их.
Плюсом будет опыт работы с финансовыми приложениями, опыт дизайна мобильных приложений, готовность обсуждать дизайн с представителем заказчика на английском.
Спасибо!
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