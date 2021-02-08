Дизайн интерфейса веб-приложения (дашборд)

Добрый день,

Требуется проработать UX и нарисовать дизайн для 6-страничного веб-приложения - дашборда с финансовыми показателями. Контент страниц - графики, таблицы, немного статики. Подробнее содержание страниц описано в прикрепленном файле.

Задачи:

1. Продумать варианты навигации по приложению для мобильных устройств и десктопов. Удобство использования на мобильных не менее важно (или даже более важно), чем на декстопе. Можно использовать подходы из интерфейсов мобильных приложений, если это улучшает UX.

2. Есть макет страниц в Excel (вышлю по запросу), отражающий видение заказчика насчет того, как должны быть расположены "виджеты" и какие средства визуализации данных можно использовать. По некоторым виджетам есть открытые вопросы - для них требуется подобрать оптимальные типы визуализации с учетом удобства пользователя. Остальные виджеты нужно просмотреть опытным дизайнерским взглядом, и предложить улучшения там, где это возможно.

3. Отрисовать страницы с учетом решений из пункта 2.

Два важных момента:

- необходимо разработать две темы - "светлую" и "темную". Палитра и шрифты должны соответствовать уже существующему лендингу (по запросу). Нужны макеты всех страниц для светлой темы, для темной достаточно отрисовать все виджеты, используемые в проекте (таблицы и графики), нет необходимости собирать полные макеты заново;

- в разработке будет использоваться готовый UI-кит, возможно Ant Design, но рассмотрим любые варианты. Соответсвенно, при отрисовке макетов можно использовать материалы от выбранного кита. Например, у Ant Design есть библиотека для Figma, поддерживающая светлую и темную темы - возможно, будет достаточно просто кастомизировать их.

Плюсом будет опыт работы с финансовыми приложениями, опыт дизайна мобильных приложений, готовность обсуждать дизайн с представителем заказчика на английском.

Спасибо!