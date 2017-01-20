Натянуть несложный каталог на cms wordpress или joomla или opencart

Добрый день, нужно натянуть готовую верстку сайта на cms wordpress или joomla последней версии.

Проект не сложный, корзину и личный кабинет делать не нужно.

Вот ссылки верстки:

http://n.pmsv.ru/150/

http://n.pmsv.ru/150/catalog.html

http://n.pmsv.ru/150/contact.html

http://n.pmsv.ru/150/item.html

http://n.pmsv.ru/150/news.html

Добавить любой zoom слайдер в карточку товара, стилизировать буду сам.

Фрилансерам без отзывов прошу не писать. Так же с выше ценой не писать. Оплата по факту!