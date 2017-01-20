Для сайта на Joomla 3, необходимо сверстать новые элементы+подправить несколько старых косяков. Сайт адаптивный. Вкратце что надо сделать: 1) Сверстать 2 слайда 2) Сверстать ...
Натянуть несложный каталог на cms wordpress или joomla или opencart
Добрый день, нужно натянуть готовую верстку сайта на cms wordpress или joomla последней версии.
Проект не сложный, корзину и личный кабинет делать не нужно.
Вот ссылки верстки:
http://n.pmsv.ru/150/catalog.html
http://n.pmsv.ru/150/contact.html
http://n.pmsv.ru/150/item.html
http://n.pmsv.ru/150/news.html
Добавить любой zoom слайдер в карточку товара, стилизировать буду сам.
Фрилансерам без отзывов прошу не писать. Так же с выше ценой не писать. Оплата по факту!
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