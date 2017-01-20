Натянуть несложный каталог на cms wordpress или joomla или opencart

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Добрый день, нужно натянуть готовую верстку сайта на cms wordpress или joomla последней версии. 

Проект не сложный, корзину и личный кабинет делать не нужно. 

Вот ссылки верстки: 

http://n.pmsv.ru/150/

http://n.pmsv.ru/150/catalog.html

http://n.pmsv.ru/150/contact.html

http://n.pmsv.ru/150/item.html

http://n.pmsv.ru/150/news.html

Добавить любой zoom слайдер в карточку товара, стилизировать буду сам. 

Фрилансерам без отзывов прошу не писать. Так же с выше ценой не писать. Оплата по факту!

JoomlaOpencartWordPress
8 лет назад
saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$75
5 дней
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад