Специалист CMS Drupal

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Закрыт5 заявок133 просмотра

Необходимо внести некоторые изменения на сайт в соответствии с макетом.

1. Поменять расположение блоков в шапке, переместить логотип и выровнять телефоны.

2. Изменить размер шрифтов и цвет.

3. Добавить фон для контентной части страницы. 

4. Выровнять элементы меню и кнопки.

Здесь макет yadi.sk/d/Lzar0Ic439gnHK 

Drupal
8 лет назад
AlexeyLu
Алексей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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