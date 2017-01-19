Доработки Drupal сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок131 просмотр

Информационный ресурс на Drupal, создан на основе шаблона, необходимо исправить баги и сделать нововведения.

Система сотрудничества:

  • Скидываю пунктами необходимые правки.
  • Оцениваете стоимость по каждому (или по отдельным группам) и приблизительные сроки.
  • Утверждаю бюджет у клиента, если устраивает - работаем.
Клиент может долго утверждать отдельные пункты и задание какое-то время будет в подвешенном состоянии.

Если Вы работаете с Drupal на уровне распределения галочек в админке и не разбираетесь с версткой и программированием - это проект не для Вас.

Просьба оставлять заявки исполнителям, которые готовы к открытому и честному сотрудничеству, не пропадая и не заламывая стоимость, когда появляются другие проекты. Спасибо.

Drupal
8 лет назад
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров