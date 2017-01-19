Нужно внести изменения в этот шаблон http://ghostaroma.ru/ghostaroma.ru/ghost/ 1. меню в топе закрепить на стик, чтобы в любом месте в топе висело и слайдом можно было бы переходить отовсюду. (черная полупрозрачная панель с ...
Доработки Drupal сайта
Информационный ресурс на Drupal, создан на основе шаблона, необходимо исправить баги и сделать нововведения.
Система сотрудничества:
- Скидываю пунктами необходимые правки.
- Оцениваете стоимость по каждому (или по отдельным группам) и приблизительные сроки.
- Утверждаю бюджет у клиента, если устраивает - работаем.
Если Вы работаете с Drupal на уровне распределения галочек в админке и не разбираетесь с версткой и программированием - это проект не для Вас.
Просьба оставлять заявки исполнителям, которые готовы к открытому и честному сотрудничеству, не пропадая и не заламывая стоимость, когда появляются другие проекты. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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