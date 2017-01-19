Сайт на WP. Для приема заявок использую Gravity Forms. Необходимо настроить передачу контактов с Gravity Forms в сервис рассылок esputnik.com https://esputnik.com/api/methods.html https://gravityplus.pro/gravity-forms-post-to-3rd-party/
Натянуть верстку на UMI.CMS
Добрый день!
Готовим новый сайт. Почти что доделали верстку (вот она, пока с некоторыми косяками https://drive.google.com/file/d/0B9npaulGLtKcZldnWkNPcHdRTVk/view).
Нужно настроить на UMI.CMS (коробочная версия, в данный момент .shop, планируем переход на .commerce)
Подключение, настройка, отладка.
Жду Ваших предложений с указанием:
1. Вопросы по заданию
2. Цена, сроки
3. Опыт по настройке аналогичных проектов именно на UMI.CMS
Общаться удобнее в скайпе (когда стучитесь - указывайте по какому поводу).
Спасибо за Ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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