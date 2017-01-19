Натянуть верстку на UMI.CMS

Добрый день!

Готовим новый сайт. Почти что доделали верстку (вот она, пока с некоторыми косяками https://drive.google.com/file/d/0B9npaulGLtKcZldnWkNPcHdRTVk/view).

Нужно настроить на UMI.CMS (коробочная версия, в данный момент .shop, планируем переход на .commerce)

Подключение, настройка, отладка.

Жду Ваших предложений с указанием:

1. Вопросы по заданию

2. Цена, сроки

3. Опыт по настройке аналогичных проектов именно на UMI.CMS

Общаться удобнее в скайпе (когда стучитесь - указывайте по какому поводу).

Спасибо за Ваши предложения.