Натянуть верстку сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок185 просмотров

Простой многостраничный сайт с возможностью отправки заявки.  

Нужно натянуть верстку, установить скрипты (метрику, аналитику и пр), настроить передачу заявок в CRM. 

Нужно так же понимать в SEO, чтобы сразу сделать внутреннюю оптимизацию. 

Предлагайте стоимость и сроки.

сайт: finyurist.ru

он сейчас на самописной CMS

Нужно перетащить на Wordpress и все настроить

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров