Натянуть верстку сайта на wordpress

Простой многостраничный сайт с возможностью отправки заявки.

Нужно натянуть верстку, установить скрипты (метрику, аналитику и пр), настроить передачу заявок в CRM.

Нужно так же понимать в SEO, чтобы сразу сделать внутреннюю оптимизацию.

Предлагайте стоимость и сроки.

сайт: finyurist.ru

он сейчас на самописной CMS

Нужно перетащить на Wordpress и все настроить