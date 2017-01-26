OpenCart 1.5. Настроить модуль Simple

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Завершен3 заявки176 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется настроить корректную работу модуля Simple (лицензия) на сайте на OpenCart 1.5

Сам магазин немного был кастомизирован, поэтому для настройки вам понадобятся хорошие знания самого модуля Simple и архитектуры OpenCart 

Детальное ТЗ в личку.

Благодарю

Opencart
8 лет назад
alim
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Александр быстро справился с задачей, рекомендую его как превосходного специалиста по OpenCart Будем сотрудничать еще
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад