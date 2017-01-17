Всем доброго времени суток необходимо настроить тему в wordpress, в частности создать блоки странички, макет одним словом для дальнейшего заполнения мной, темы скачанные есть но я в этом не разбираюсь, необходим специалист кот сдеалет это быстро, примеры сброшу в личку