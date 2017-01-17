Настроить тему в wordpress

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Закрыт10 заявок135 просмотров

Всем доброго времени суток необходимо настроить тему в wordpress, в частности создать блоки странички, макет одним словом для дальнейшего заполнения мной, темы скачанные есть но я в этом не разбираюсь, необходим специалист кот сдеалет это быстро, примеры сброшу в личку

WordPress
8 лет назад
Bevlad
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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