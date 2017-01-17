Joomla. Изменение количества товаров в корзине

Сайт на Joomla 3.6.5 Сейчас изменение количества товаров в корзине выглядит так (прикрепил скриншот). То есть пользователю необходимо вручную изменить количество товара на нужное и затем нажать клавишу Enter или на кнопку с круговыми стрелками рядом с полем количества. Нужно изменить и доработать так: убрать кнопку с круговыми стрелками, а рядом с полем количества товара слева и справа поставить кнопки - и +, которые соответственно будут менять количество товара в меньшую или большую сторону. После изменения количества какого-нибудь товара, должно сразу же происходить изменение суммы динамически (jquery или ajax что там лучше не знаю), если динамически будет слишком сложно (дорого), тогда пусть перезагружается страница с измененным количеством и суммой. Также должны выполняться 2 условия - количество товара нельзя сделать меньше чем 1 (думаю это логично), а предела максимального количества нет. Домен сайта можете увидеть на скриншоте.

В своих предложениях обязательно указывайте цену и сроки выполнения.