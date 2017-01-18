Корректировка шаблонов темы на Wordpress

Смог самостоятельно интегрировать верстку с вордпресс.

Но есть проблема--не работает слайдер и другие элементы (раскрытие полосы поиска итд) видимо,не смог правильно подключить файлы джава скрипт или же там нужно правильно подключить джиквери (хотя я вроде правильно все подключил)

Вторая проблема--это нужно прописать дочернее меню для одного с пунктов меню в пхп файле --header.php.

И последняя проблема, вордпресс не видит картинки путь которых прописан в параметре href="img/название фото" .

Их можно сделать доступными только загрузив их в медиабиблиотеку консоли,а это не очень то удобно.Хотелось бы сделать так чтоб вордпресс и так их видел без загрузки в медиабиблиотеку консоли.

Для того кто умеет создавать полностью свои темы на вордпресс там работы не более чем на 1-2 часа.

Если уверены что сможете решить эти две проблемы готов заплатить 4 доллара

если решите все три проблемы то заплачу 5 долларов.

оплата после видеоподтверждения--должны отснять процесс исправления и результат работы--действующий без указанных проблем сайт.

также нужно создать файл в блокноте с следующей информацией:

Для правильного подключения джаваскрипт нужно написать в файле functions. php на(к примеру) 50 строке

следующий код........

Для добавления картинок без загрузки в медиабиблиотеку нужно прописать в файлах такой путь к картинкам....

итд.

Исполнителю вышлю тему ,и исходный действующий сайт на чистом хтмл.