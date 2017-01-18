Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям. Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из ...
Корректировка шаблонов темы на Wordpress
Смог самостоятельно интегрировать верстку с вордпресс.
Но есть проблема--не работает слайдер и другие элементы (раскрытие полосы поиска итд) видимо,не смог правильно подключить файлы джава скрипт или же там нужно правильно подключить джиквери (хотя я вроде правильно все подключил)
Вторая проблема--это нужно прописать дочернее меню для одного с пунктов меню в пхп файле --header.php.
И последняя проблема, вордпресс не видит картинки путь которых прописан в параметре href="img/название фото" .
Их можно сделать доступными только загрузив их в медиабиблиотеку консоли,а это не очень то удобно.Хотелось бы сделать так чтоб вордпресс и так их видел без загрузки в медиабиблиотеку консоли.
Для того кто умеет создавать полностью свои темы на вордпресс там работы не более чем на 1-2 часа.
Если уверены что сможете решить эти две проблемы готов заплатить 4 доллара
если решите все три проблемы то заплачу 5 долларов.
оплата после видеоподтверждения--должны отснять процесс исправления и результат работы--действующий без указанных проблем сайт.
также нужно создать файл в блокноте с следующей информацией:
Для правильного подключения джаваскрипт нужно написать в файле functions. php на(к примеру) 50 строке
следующий код........
Для добавления картинок без загрузки в медиабиблиотеку нужно прописать в файлах такой путь к картинкам....
итд.
Исполнителю вышлю тему ,и исходный действующий сайт на чистом хтмл.
Выбранный исполнитель
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