Меню чтобы разъезжалось. водпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок131 просмотр

вот здесь http://specprokat.com.ua/?page_id=12

левое меню должно раскрываться и показывать 1 уровень дочерних страниц. наутик пейдж обычно это делает.

выглядеть должно все так же просто дочерние сдвигаются на 5-10 пикселей вправо.

http://prntscr.com/dwevjn

8 лет назад
yoghikoff
Ёжиков 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена очень хорошо. Пожелания учтены. Спасибо!
Задача поставлена четко и понятно. Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад