Доработки и переделки интернет-магазина на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки144 просмотра

Есть действующий интернет-магазин строительных товаров - www.k-centr.ru 

1. Нужно доработать шаблоны писем заказов (корзина, быстрая покупка и др, приходящие администратору сайта и покупателю) Настроить отправку почты. Список по тому, что необходимо сделать см. в документе. 

2. Переделать раздел Монтаж и строительство (убрать лишние, добавить скролл с фото проектов). 

Это не единственные изменения, которые необходимо сделать. Будут еще,

Настройка почты
8 лет назад
designvh
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

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