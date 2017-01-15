Доработки и переделки интернет-магазина на Битриксе

Есть действующий интернет-магазин строительных товаров - www.k-centr.ru

1. Нужно доработать шаблоны писем заказов (корзина, быстрая покупка и др, приходящие администратору сайта и покупателю) Настроить отправку почты. Список по тому, что необходимо сделать см. в документе.

2. Переделать раздел Монтаж и строительство (убрать лишние, добавить скролл с фото проектов).

Это не единственные изменения, которые необходимо сделать. Будут еще,