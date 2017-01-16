С сайтом проблема, много различных перенаправлений

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок221 просмотр

Сайтом http://sabaqtar.kz проблема, много различных перенаправлений говорят хостинг

как можно решит проблему

Оплата после завершение проблем

8 лет назад
mk-nur
Нуржан 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$20
1 день
Очень приятно было работать! Все сделано и даже больше, были четко выполнены. Изначально показалось что я ошибся с выбором исполнителя )) Но при более детальной работе меня поразил уровень профессионализма. Приятно, когда исполнитель четко понимает чего ты хочешь, и тот же час дает ответ почему, и как это лучше сделать, это значительно экономит время. Если нужен решение проблем, а не ради галочки то выбирайте АЛЕКСЕЯ. Пожелание от души спс
Все отлично. Четко поставленное ТЗ. Заказчик всегда на связи. Оплата сразу. Рад сотрудничеству, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад