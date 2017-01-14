Настроить выгрузку товаров с прайса xml на мой сайт

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Необходимо настроить корректную выгрузку с файла xml (прайс поставщика) на мой сайт. 

При выгрузке все соответсвующие детали товара должны попадать в соответствующие поля карточки товара. 

параметр в название товара 

Obsessive в производитель товара 

1070.00 в цену товара и т.д. 

Joomla! 2.5, JoomShopping 

http://www.skamata.ru/partners/export/skamata.xml

Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы. 

Joomla
8 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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