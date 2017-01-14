Настроить выгрузку товаров с прайса xml на мой сайт

1. Не отображаются карточки товара в разделе "Интерьеры" http://идеальные-ковры.рф/interior/ (Видно только 12, их более 200) 2. Изменить номер телефона (в каждой карточке и на главной странице) 3. Кривое отображение карточек товара http://joxi.ru/E2pkNKVHodX4mY Нужно сделать ровно и ...