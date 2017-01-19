настроить и исправить шаблон вордпресс от багов, перевести админку темы бюджет 10$
Ускорение работы сайта на wordpress
Сайт долго загружает страницы. Необходимо провести работы по ускорению сайта. Функционал установленных плагинов должен остаться. Хостинг ssd. Сайт uth.pp.ua
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
JOOMLA спец Нужно скопировать сайт 1 в 1 В сайте только анкеты, функционала нет. Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках, указывайте свой скайпСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Натянуть верстку на MODX REVO Покажу в ЛС, оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп. Задание срочное.Закрыт8 лет назад
Нужно будет -контентное наполнение -доработка разделов (верстка, разработка). -разработка новых разделов (дизайн, верстка, программирование). Интересует Сколько у вас стоит час работы и возможно ли работать в режиме техподдержки. ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть калькулятор сделанный на HTML+JS. goo.gl/XtVqIj Нужно скопировать на WP используя какой-нибудь плагин. Калькулятор будет адаптивным. Антибот: Кальк. Работаем по БС.Закрыт8 лет назад
есть ленд - скину в личку , пишите . сроки и цены указывайте .Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Не отображаются карточки товара в разделе "Интерьеры" http://идеальные-ковры.рф/interior/ (Видно только 12, их более 200) 2. Изменить номер телефона (в каждой карточке и на главной странице) 3. Кривое отображение карточек товара http://joxi.ru/E2pkNKVHodX4mY Нужно сделать ровно и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задание ! сделать наш модуль 1. Завести в админку новый тип постов "Фин. инструменты" 2. Добавить для них произвалоьные поля (рекомендуем/ не рекомендуем, подсветка, стрелка вверх/вниз/нейтрал, код графика) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добавить Логотип в ленту партнеров система управления WordPress 50 рублей!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть интернет магазин по наушникам на cms Opencart, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, ...Закрыт8 лет назад