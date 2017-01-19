Ускорение работы сайта на wordpress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок210 просмотров

Сайт долго загружает страницы. Необходимо провести работы по ускорению сайта. Функционал установленных плагинов должен остаться. Хостинг ssd. Сайт uth.pp.ua

WordPress
8 лет назад
AlexUTH
45 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа. Сергей профи высокого класса. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик! Постоянно на связи, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад