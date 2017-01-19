Требуется исправить адаптивность логотипа на сайте meatday.com.ua, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. Логотип должен занимать почти всю высоту и пропорционально по ширине, не закрывая корзину и кнопку меню. Настройка должна работать как для смартфонов, так и для планшетов, с поддержкой SVG файлов. Адаптивность должна сохраняться при смене логотипа, без нарушения отображения для десктопов.