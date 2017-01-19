AlexUTH

Александр AlexUTH

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$255
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать расширение для хрома

    Необходимо разработать расширение для браузера Chrome, которое будет аналогом указанного в задании. Функционал включает изменение изображений природы, отображение рекомендуемых веб-сайтов и удобную страницу веб-поиска на базе Bing.com. Также требуется интеграция 10 фотографий и иконок для популярных платформ. Администратор должен иметь возможность менять фотографии и рекомендуемые сайты. Срок выполнения - до 15.03.2023.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт на wordpress

    $200

    Требуется доработать сайт на WordPress с установленным WooCommerce. Необходимо добавить личный кабинет клиента и внести изменения в каталог товаров и оформление заказа. Работа должна быть выполнена до 25.12.2021. Возможны этапы выполнения и обсуждение оптимизации ТЗ.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать страницу результатов поиска сайта Wordpress

    $30

    Требуется доработать страницу результатов поиска для сайта limar-chocolate.com.ua, работающего на WordPress и WooCommerce. Полное техническое задание предоставлено. Ожидается улучшение функционала и интерфейса страницы для повышения удобства пользователей.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать сайт на wordpress

    Требуется доработка сайта на WordPress, установленного на WooCommerce. Необходимо внести изменения в магазин и дополнить личный кабинет клиента. Также рассматриваются предложения по оптимизации ТЗ для снижения времени разработки и бюджета.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на wordpress

    $200

    Требуется доработка сайта limar-chocolate.com.ua на WordPress с использованием WPBakery и WooCommerce. Изменения должны быть реализованы для трех языков, без изменения существующего функционала и дизайна. Иконки и изображения предоставляются. Ссылка на подробное ТЗ включена.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить адаптивность логотипа на сайте wordpress

    $20

    Требуется исправить адаптивность логотипа на сайте meatday.com.ua, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. Логотип должен занимать почти всю высоту и пропорционально по ширине, не закрывая корзину и кнопку меню. Настройка должна работать как для смартфонов, так и для планшетов, с поддержкой SVG файлов. Адаптивность должна сохраняться при смене логотипа, без нарушения отображения для десктопов.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поднять скрость загрузки сайта wordpress по PageSpeedInsights

    Сайт  limar-chocolate.com.ua cms wordpress.  Установлен  woocommerce Проблема  - PageSpeedInsights показывает скорость для мобильных 3, для компьютеров 33. Задача - поднять оба показателя минимум  до 90 с полным сохранением всего функционала сайта. Плагины ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Кастомизация полей woocommerce, доработка сайта

    $140

    Сайт по адресу http://elf-chocolate.com.ua/ wordpress 1. Кастомизация woocomerce - согласно ТЗ Можно плагином, можно кодом, но по завершении указать, где меняются названия полей, где включается или отключается каждое поле 2. Добавление телефонов в хедер ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка плагина на Wordpress

    $15

    === Имеем:  Плагин   Wordpress Collapsing Categories Отображает список категорий в иерархическом виде ==Проблема: Не корректно работает поле Include в параметрах плагина. Если категорий 2-3 - все работает, но если категорий ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Реклама ресторанов

    Нужна банерная реклама для двух сайтов ресторанов (создание баннеров и размещение их на сайтах -партнеров Google, новостных сайтах, сайтах ресторанной тематики - страна Украина ), также возможно, нужна будет настройка рекламной компании google adwords

    Google Ads
    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт для сведения заказчика и исполнителя разных работ

    Задача стоит сделать сайт для сведения заказчика и исполнителя строительных и ремонтных работ и т.д. примеры аналогичных сайтов http://poisk-mastera.ru/, http://www.vserabotniki.com/ сайт будет на 3-х языках. Интересует предварительная стоимость и сроки ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт wordpess

    Здравствуйте, нужно сделать один в один как тут http://themes.muffingroup.com/?theme=betheme, только шапка будет другая, и будет фильтр или меню разделения на корпоративные сайты и интернет магазины. Если клацнуть на превью открывается полноценный сайт, нужно не просто ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$255
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт на wordpress
WooCommerceWordPress
Своевременная оплата Отличная постановка задачи Рекомендую Александра как отличного заказчика.
Отличный специалист высокого уровня. Справился со сложной задачей, сделал все пункты и даже сверх того что было указано в ТЗ. Отличная коммуникация, всегда на связи, оперативное внесение правок. Будем сотрудничать в дальнейшем. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Доработать страницу результатов поиска сайта Wordpress
WooCommerceWordPress
Спасибо за заказ! Обращайтесь в дальнейшем
Как всегда, все сделано качественно и в сроки. В дальнейшем обязательно будем сотрудничать.
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DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$270
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт на wordpress
WooCommerceWordPress
Отличный заказчик, доплата за дополнительную работу - без проблем. Однозначно рекомендую!
Все отлично сделано, учтены все правки и предложения. Рекомендую
Ответный отзыв
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Исправить адаптивность логотипа на сайте wordpress
WordPress
Хорошее ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую
Задача была выполнена в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Ускорение работы сайта на wordpress
WordPress
Отличный заказчик! Постоянно на связи, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Отличная работа. Сергей профи высокого класса. Однозначно рекомендую.
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