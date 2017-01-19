Необходимо разработать расширение для браузера Chrome, которое будет аналогом указанного в задании. Функционал включает изменение изображений природы, отображение рекомендуемых веб-сайтов и удобную страницу веб-поиска на базе Bing.com. Также требуется интеграция 10 фотографий и иконок для популярных платформ. Администратор должен иметь возможность менять фотографии и рекомендуемые сайты. Срок выполнения - до 15.03.2023.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
Требуется доработать сайт на WordPress с установленным WooCommerce. Необходимо добавить личный кабинет клиента и внести изменения в каталог товаров и оформление заказа. Работа должна быть выполнена до 25.12.2021. Возможны этапы выполнения и обсуждение оптимизации ТЗ.Завершен3 года назад
- $30
Требуется доработать страницу результатов поиска для сайта limar-chocolate.com.ua, работающего на WordPress и WooCommerce. Полное техническое задание предоставлено. Ожидается улучшение функционала и интерфейса страницы для повышения удобства пользователей.Завершен3 года назад
Требуется доработка сайта на WordPress, установленного на WooCommerce. Необходимо внести изменения в магазин и дополнить личный кабинет клиента. Также рассматриваются предложения по оптимизации ТЗ для снижения времени разработки и бюджета.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется доработка сайта limar-chocolate.com.ua на WordPress с использованием WPBakery и WooCommerce. Изменения должны быть реализованы для трех языков, без изменения существующего функционала и дизайна. Иконки и изображения предоставляются. Ссылка на подробное ТЗ включена.Завершен3 года назад
- $20
Требуется исправить адаптивность логотипа на сайте meatday.com.ua, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. Логотип должен занимать почти всю высоту и пропорционально по ширине, не закрывая корзину и кнопку меню. Настройка должна работать как для смартфонов, так и для планшетов, с поддержкой SVG файлов. Адаптивность должна сохраняться при смене логотипа, без нарушения отображения для десктопов.Завершен4 года назад
- $20
Нужно настроить на хостинге сайт modx и поправить отображение слайдеров на первой странице. Предоставляется доступ ftp, php. Доступ к панели по крайней необходимостиСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт limar-chocolate.com.ua cms wordpress. Установлен woocommerce Проблема - PageSpeedInsights показывает скорость для мобильных 3, для компьютеров 33. Задача - поднять оба показателя минимум до 90 с полным сохранением всего функционала сайта. Плагины ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $140
Сайт по адресу http://elf-chocolate.com.ua/ wordpress 1. Кастомизация woocomerce - согласно ТЗ Можно плагином, можно кодом, но по завершении указать, где меняются названия полей, где включается или отключается каждое поле 2. Добавление телефонов в хедер ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Сайт долго загружает страницы. Необходимо провести работы по ускорению сайта. Функционал установленных плагинов должен остаться. Хостинг ssd. Сайт uth.pp.uaЗавершен8 лет назад
- $15
=== Имеем: Плагин Wordpress Collapsing Categories Отображает список категорий в иерархическом виде ==Проблема: Не корректно работает поле Include в параметрах плагина. Если категорий 2-3 - все работает, но если категорий ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна банерная реклама для двух сайтов ресторанов (создание баннеров и размещение их на сайтах -партнеров Google, новостных сайтах, сайтах ресторанной тематики - страна Украина ), также возможно, нужна будет настройка рекламной компании google adwordsКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача стоит сделать сайт для сведения заказчика и исполнителя строительных и ремонтных работ и т.д. примеры аналогичных сайтов http://poisk-mastera.ru/, http://www.vserabotniki.com/ сайт будет на 3-х языках. Интересует предварительная стоимость и сроки ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $450
Создание сайта- каталога тем различной тематики на wordpressЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать один в один как тут http://themes.muffingroup.com/?theme=betheme, только шапка будет другая, и будет фильтр или меню разделения на корпоративные сайты и интернет магазины. Если клацнуть на превью открывается полноценный сайт, нужно не просто ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад